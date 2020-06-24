Глава райадминистрации Екатеринбурга проверил работу участков для голосования

15:45 | 25.06.2020

Сегодня, 25 июня, дан старт общероссийскому голосованию по вопросу одобрения изменений в Конституцию России и сбору подписей в поддержку заявки на присвоение уральской столице почётного звания РФ «Город трудовой доблести».



Глава Администрации Орджоникидзевского района Роман Кравченко лично проверил качество организации работы на соответствующих участках.



Для волеизъявления вне помещений избирательных участков в период с 25 по 30 июня на территории Екатеринбурга в ежедневном режиме задействованы 100 мобильных пунктов для голосования.



Все участки – мобильные и стационарные – не менее двух раз в день будут подвергаться санитарной обработке с использованием дезинфицирующих средств.



За неделю, отведённую на голосование и сбор подписей, они смогут «побывать» в шестистах дворах Екатеринбурга. Мобильные участки преимущественно будут располагаться во дворах с большим охватом жителей – рядом с многоквартирными жилыми комплексами в густонаселённых микрорайонах города.



Также напомним, что единым днем для голосования станет 1 июля 2020 года, участки будут работать с 8:00 до 20:00 по местному времени. Принять участие в голосовании смогут все граждане России, достигшие на день проведения голосования возраста 18 лет, за исключением лиц, содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда либо признанных судом недееспособными.

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