Жителя Екатеринбурга будут судить за продажу контрафактных сигарет стоимостью свыше 9 млн. рублей

15:37 | 25.06.2020

В Екатеринбурге перед судом предстанет по уголовному делу предстанет местный житель 1979 г.р, обвиняемый в незаконном обороте немаркированных сигарет стоимостью свыше 9 млн. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Ему предъявлено обвинение по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ («Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий в особо крупном размере»).



По версии следствия, обвиняемый с целью совершения преступления арендовал нежилое помещение и открытую площадку, расположенные по ул. Гаршина в Екатеринбурге, куда поместил промышленный контейнер. Помещение и контейнер он использовал для хранения табачной продукции. Далее злоумышленник приобрел немаркированные сигареты отечественного и иностранного производства известных табачных марок на общую сумму свыше 9 млн. рублей.



До середины января 2020 года обвиняемый осуществлял реализацию табачной продукции в Екатеринбурге. Его деятельность пресечена сотрудниками правоохранительных органов, в месте хранения по ул. Гаршина изъято более 50 тыс. пачек сигарет.

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