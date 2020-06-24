В УМВД по Екатеринбургу новый глава антинаркотического отдела

15:28 | 25.06.2020

Начальник УМВД России по Екатеринбургу Игорь Озеров провел очередные кадровые назначения. Так, начальником отдела по контролю за оборотом наркотиков назначен майор Максим Кудинов, который по последнего времени был оперуполномоченным уголовного розыска.



Александр Мухин, который ранее руководил антинаркотическим отделом c весны 2019 года, переведен с понижением на должность заместителя начальника отдела уголовного розыска, которая освободилась после назначения Дениса Юдина начальником отдела полиции №3. Таким образом, информация о предстоящих кадровых изменениях, о которой «Вечерние ведомости» сообщали еще в начале мая, получила свое подтверждение.



Добавим, что Максим Кудинов в 2018-2019 гг. уже руководил отделом по контролю за оборотом наркотиков, но только в статусе врио. Своим решением Игорь Озеров показал, что готов сделать ставку на местные кадры.

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