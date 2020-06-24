Супруга умершего в Екатеринбурге хирурга рассказала о болезни и смерти мужа

15:10 | 25.06.2020

Фото: личная страница Юрия Мансурова на Facebook

Супруга екатеринбургского хирурга Юрия Мансурова, который вчера скончался в больнице № 40, Юлия Мансурова на своей странице на Facebook подтвердила, что у её мужа была коронавирусная инфекция. Заразился хирург COVID-19, по словам Юлии, на работе.



По словам женщины, пандемия коронавируса не закончилась, и смерть её мужа – тому пример.



«Я знаю, сколько возможного и невозможного сделали его коллеги, чтобы этого не случилось. Но даже если бы это было не так, я бы не кинула ни в одного камень. Они делают всё, что могут. А могут не всегда. Бог судья тем людям, кто обвиняет врачей, обезумев от тяжести потери близких. Они не ведают, что творят. Я уже спокойно читаю и слова нашего талантливого режиссера и владельца частного театра „Как государство с нами, так и мы с ним. Нам запретили, а мы продолжим репетиции“. Спокойно читаю чатик своего дома, где собирается компания играть в волейбол. У меня уже все произошло. И кто-то из таких беспечных, возможно, принёс вирус в отделение моего мужа, где разом заболели все. Все, кто определил себе и своим семьям жесточайшие карантинные меры»,- написала Мансурова.



Также женщина обратилась ко всем, кто не верит в коронавирус.



«Отрицая очевидное, вы убиваете врачей. Вы убиваете себя. Вы убиваете знакомых и родственников. Ничего не кончилось. Ничего. Берегите себя. Никто не гарантирует, не окажетесь ли вы на моем месте или месте моего мужа вскорости. Берегите себя. Услышьте это. Вирус – реален. И это очень страшно»,- сообщила Юлия.



Напомним, Юрий Мансуров был заведующим хирургическим отделением областной клинической больницы №1. Последние несколько суток он находился в реанимации городской клинической больницы №40. Мансурова перевели туда из другого медучреждения. Как сообщают коллеги, у врача развилась тромбоэмболия на фоне коронавируса.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»