Новости дня
14:49 | 25.06.2020
В Екатеринбурге проверили соблюдение масочного режима в общественном транспорте
Цель мероприятия – обеспечение безопасности пассажиров, а также работающих водителей и кондукторов от возможного заражения коронавирусной инфекцией.
Инспекторы сказали кондукторам не пускать «безмасочных» пассажиров. Кроме того, профилактическую беседу провели с теми пассажирами, кто находился в транспорте без средств индивидуальной защиты.
Как рассказал ведущий специалист муниципальной транспортной инспекции Дмитрий Какорка, такие рейды проводятся регулярно после выхода указа губернатора и последующего распоряжения Главы Екатеринбурга.
«Сегодня мы проверили соблюдение масочного режима пассажиров, водителей и кондукторов общественного транспорта в микрорайоне Солнечный, а также на остановке "Площадь 1905 года ". Ежедневно выявляем без масок порядка 20-40 пассажиров и около 7-8 водителей автобусов. Штрафовать нарушителей мы не уполномочены, поэтому ограничиваемся лишь профилактическими беседами, после которых люди сразу надевают маску. Также документируем, фиксируем на фото и видео все случаи нарушений губернаторского указа о введении режима повышенной готовности и передаём сведения в Комитет по транспорту Администрации города Екатеринбурга, принимающий меры воздействия на нерадивых перевозчиков»,- рассказал Дмитрий Какорка.
Как сообщил председатель Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга Игорь Ощепков, проверка соблюдения масочного режима среди пассажиров, водителей и кондукторов общественного транспорта осуществляется сотрудниками МКУ «Муниципальная транспортная инспекция» в ежедневном режиме. В среднем за неделю проверяются до 600-700 автобусов, проводятся до 100 профилактических бесед.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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