В Асбесте водитель легковушки сбил ребёнка

14:16 | 25.06.2020

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Асбесте на улице Промышленной в направлении выезда из города водитель Hyundai сбил 11-летнего мальчика.



В УГИБДД по Свердловской области сообщили, что ребёнок появился с левой стороны и стал перебегать дорогу. В результате мальчик получил перелом ноги. С места ДТП он был госпитализирован в городскую больницу, а затем перевезен в Екатеринбург.



Водитель Hyundai сообщил, что постарался избежать столкновения, однако сделать этого не удалось.



Пострадавший мальчик рассказал, что катался с другом на велосипедах по улице Промышленной. У одного из велосипедов сломалось седло. Расстроенный подросток выбросил сломанную деталь на дорогу, но позже понял, что велосипед можно починить, и побежал за седлом. Возвращаясь обратно, не заметил автомобиль из-за капюшона.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»