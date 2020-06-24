В Екатеринбурге запретят парковаться на нескольких улицах

13:58 | 25.06.2020

На нескольких улицах Екатеринбурга появятся знаки «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор». Изменения начнут действовать в третьем квартале 2020 года.



Специалисты центра организации движения города учли мнение горожан, кто обращался в Администрацию города с вопросом об обеспечении пропускной способности улично-дорожной сети.



Знаки установят на следующих участках.



- улица Рябинина – от проспекта Академика Сахарова до улицы Павла Шаманова;

- улица Заводская – от улицы Репина до улицы Начдива Васильева;

- улица Учителей – от улицы Уральской до улицы Июльской;

- улица Крестинского – от дома № 191 на улице 8 Марта до дома № 35 на улице Крестинского.



Знак «Остановка запрещена» действует в отношении всех транспортных средств, кроме маршрутных.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»