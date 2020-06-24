В Реже осудят двух мужчин, пытавшихся купить наркотики

13:29 | 25.06.2020

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В Реже осудят двух молодых людей, которые обвиняются в покушении на незаконное приобретение наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.



Согласно версии следствия, местные жители 1979 и 1998 годов рождения в апреле этого года решили приобрести наркотики, осуществив заказ через Интернет и внеся оплату. Они получили от неустановленного лица сведения о месте нахождения наркотиков и попытались отыскать данный тайник. Однако в этот момент их задержали сотрудники полиции.



Правоохранители изъяли из тайника наркотическое средства. Уголовные дела направлены для рассмотрения по существу в Режевской городской суд.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»