В Екатеринбурге юноша напал на пенсионерку с монтировкой

13:04 | 25.06.2020

Фото: пресс-служба УМВД по Екатеринбургу

Полицейские Екатеринбурга задержали подозреваемого в нападении на пенсионерку. Нападавшим оказался внук подруги потерпевшей женщины.



Как рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, днем 22 июня в дежурную часть отдела полиции №6 обратилась пенсионерка 1938 года рождения и заявила о совершении в отношении нее нападения.



Инцидент произошел в одной из квартир дома на улице Карельская, куда незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Медики доставили 82-летнбб женщину в больницу. У нее диагностировали ушибы головы. К счастью, сейчас здоровью потерпевшей ничего не угрожает.



Полицейские установили, что внук подруги пенсионерки, молодой человек 1998 года рождения, часто навещал бабушку и помогал по дому. Задержанный рассказал, что как-то раз увидел у потерпевшей тайник с деньгами и спланировал нападение из-за своего тяжелого финансового положения. Он вернулся с монтировкой, два часа прождал в подъезде пенсионерку и напал на женщину, когда та открыла дверь и вошла в квартиру. Он нанес несколько ударов монтировкой в область головы и скрылся с места преступления без добычи.



Женщина узнала в злоумышленнике, напавшем на неё, своего знакомого, после чего полицейские задержали подозреваемого, который сознался в содеянном.



В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище». На время следствия он будет находиться под стражей.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»