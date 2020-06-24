Свердловские врачи вылечили еще 246 пациентов с коронавирусом

12:40 | 25.06.2020

Фото: m.1777.ru

В Свердловской области из больниц по выздоровлению выписали еще 246 пациентов с коронавирусом. Всего уральские врачи с начала эпидемии в регионе вылечили уже 6496 человек с COVID-19.



Напомним, что сегодня стало известно еще о 192 зараженных коронавирусом свердловчан. Всего в области выявили 11 684 случаев COVID-19.



Врачи оценивают состояние 130 госпитализированных как тяжелое, 103 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 51 – на аппаратах ИВЛ. 666 пациентов, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, находятся в состоянии средней тяжести, а остальные пациенты – в удовлетворительном.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»