Еще три пациента с коронавирусом скончались на Среднем Урале

12:37 | 25.06.2020

Фото: arsvest.ru

В Свердловской области за сутки зафиксировали еще три случая смерти больных коронавирусом. Общее число случаев в регионе – 82.



Также за сутки в регионе подтвердили 192 новых случая коронавируса. Всего в области зарегистрированы 11 684 заболевших COVID-19.



Состояние 130 госпитализированных оценивается как тяжелое, 103 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 51 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 666. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»