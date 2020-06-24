В России выявили 7113 новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки лабораторно подтвердили 7 113 новых случаев коронавирусной инфекции в 82 регионах страны. Из них 2 278 случаев (32,0%) выявлены активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.Всего на данный момент в России зарегистрировано 613 994 заболевших коронавирусом в 85 регионах. За сутки в России из больниц по выздоровлению выписали 6 342 человека с COVID-19. Таким образом, врачи вылечили уже 375 164 россиян.Также за сутки зафиксировано 92 летальных случая. За весь период эпидемии в России от коронавируса скончались 8 605 человек.