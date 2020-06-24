В Первоуральске сгорело административное здание

12:19 | 25.06.2020

Фото: МЧС по Свердловской области

Сегодня ночью в Первоуральске загорелось административное здание, расположенное в переулке Школьный. Сообщение о пожаре поступило в 02:27.



На площади 300 квадратных метров огонь повредил кровлю, чердачное покрытие и стены здания. В тушении пожара участвовали 11 спасателей, в том числе и добровольная пожарная команда Первоуральска.



Открытое горение удалось ликвидировать в 03:20. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 05:15.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»