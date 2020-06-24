«Почта России» доставила в Екатеринбург пять мотоциклов

В столицу Урала из Владивостока «Почта России» доставила пять мотоциклов «Triumph». Транспортные средства привезли поездом.Как сообщают сотрудники «Почты России», летом объемы поставок мототехники увеличиваются в несколько раз. Так, по словам заместителя по логистике макрорегиона Урал Сергея Волегова, регулярно мототехника начинает поступать с мая.Для защиты от повреждений мотоциклы упаковали в деревянную обрешетку. Отметим, что в 2019 году «Почта России» доставила 250 мотоциклов.