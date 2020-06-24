На Среднем Урале стартовало голосование по поправкам в Конституцию РФ

11:35 | 25.06.2020

Фото: zyuzinomedia.ru

На Среднем Урале началось голосование по внесению поправок в Конституцию РФ. Как сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области, в регионе действует 2 532 избирательных участка.



Свыше 40 участок являются временными. Они организованы на вокзале, в аэропорту, СИЗО и больницах. Первым проголосовал житель Первоуральска, пришедший на участок сразу после открытия.



В избирательной комиссии Свердловской области рассказали, что в связи с рекомендациями Роспотребнадзора местоположение некоторых участков было изменено. Кроме того, для безопасности голосующих на избирательные участки направили 10 миллионов средств индивидуальной защиты, а также более 75 тонн дезинфицирующих средств. За счет средств федерального бюджета были закуплены перчатки, маски, санитайзеры, защитные экраны, халаты, бесконтактные термометры, контейнеры для утилизации использованных средств защиты и другие материалы



– С учетом эпидемиологической обстановки места для голосования организованы и на свежем воздухе – во дворах. Придомовое голосование пройдёт в 35 муниципалитетах Свердловской области, в том числе в Екатеринбурге. Также свердловчане смогут проголосовать на удобном для себя участке – заявления о голосовании по месту нахождения в рамках сервиса «Мобильный избиратель» подали свыше 77,6 тысяч избирателей, и на дому. Приём таких заявок продолжается и будет идти вплоть до 17.00 основного дня голосования 1 июля, – рассказали департаменте информполитики губернатора.



Добавим, что всероссийское голосование пройдет с 25 июня по 1 июля.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»