Депутат Госдумы РФ Дмитрий Ионин вылечился от COVID-19

11:13 | 25.06.2020

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Ионин вылечился от коронавируса. Об этом он сообщил сегодня, 25 июня, корреспонденту veved.ru.



– В общей сложности было сделано шесть тестов на коронавирус, два последние были отрицательными. К сожалению, сейчас ситуация достаточно тяжелая с точки зрения того, что скорая помощь и больницы просто переполнены битком пациентами с COVID-19. Поступает куча жалоб: помощь оказывается в недостаточно мере, невозможно дождаться приезда скорой, врачи не уделяют должного внимания тем, кто находится на домашнем лечении. Могу посоветовать здесь только одно – проявлять настойчивость, потому что, к сожалению, действительно, такая ситуация в ближайшее время будет, лечение в должной мере, как это было еще месяц назад, все больные получать не смогут. Врачи, можно сказать, «зашиваются» от такой работы. Поэтому надо вести себя настойчивее, звонить, напоминать о себе. Я, по крайней мере, так делал при своем лечение, – поделился Дмитрий Ионин.



Напомним, что у депутата Госдумы диагностировали коронавирус в начале июня. Лечение его проходило дома с посещением врача.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»