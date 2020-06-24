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10:46 | 25.06.2020
Фото: УФСБ по Свердловской области
На Среднем Урале изъяли два килограмма синтетического наркотика
При обследовании гаража, арендуемого задержанными, сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли вещества в виде серого, белого и желтого порошка, канистры с жидкостями, лабораторное оборудование для синтеза наркотиков, электронные весы и другие атрибуты наркопроизводителей и наркоторговцев. Выяснилось, что порошок белого цвета содержит в своем составе мефедрон массой 2085,86 грамм.
Как заключили специалисты криминалистической лаборатории ФСБ, все изъятые вещества являются синтетическими наркотиками. Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт и пересылка наркотических средств». Теперь задержанным грозит от 15 лет лишения свободы.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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