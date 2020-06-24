На Среднем Урале изъяли два килограмма синтетического наркотика

В Свердловской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность двух членов межрегиональной преступной группы, которая производит и сбывает синтетические наркотики. Задержание произошло при попытке сбыта крупной партии наркотических средств.При обследовании гаража, арендуемого задержанными, сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли вещества в виде серого, белого и желтого порошка, канистры с жидкостями, лабораторное оборудование для синтеза наркотиков, электронные весы и другие атрибуты наркопроизводителей и наркоторговцев. Выяснилось, что порошок белого цвета содержит в своем составе мефедрон массой 2085,86 грамм.Как заключили специалисты криминалистической лаборатории ФСБ, все изъятые вещества являются синтетическими наркотиками. Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт и пересылка наркотических средств». Теперь задержанным грозит от 15 лет лишения свободы.