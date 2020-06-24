У екатеринбуржца арестовали иномарку из-за долгов по кредиту

10:23 | 25.06.2020

Фото: УФССП России по Свердловской области

В Екатеринбурге у местного жителя арестовали автомобиль «Volkswagen Golf» из-за долгов по кредиту. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.



45-летний екатеринбуржец задолжал кредитной организации более 100 тысяч рублей. Оплачивать задолженность гражданин не спешил. В ГИБДД сообщили, что за должником зарегистрирована иномарка.



Судебные приставы установили, что автомобиль гражданина находится на одной из стоянок на улице Амундсена. Иномарку арестовали, чтобы побудить должника погасить задолженность. В случае неуплаты задолженности в полном объеме, автомобиль передадут на реализацию в ТУ Росимущества, а деньги пойдут в счет погашения долга.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»