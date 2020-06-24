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10:02 | 25.06.2020

Фото: zen.yandex.ru

Прокуратура Лесного добилась компенсации в пользу пострадавшего при падении младенца

Прокуратура Лесного организовала проверку в связи с травмированием младенца из-за падения на тротуаре. Инцидент произошел 12 декабря прошлого года.

Вечером на тротуаре бульвара Мальского упал местный житель, который на руках нес дочь 2019 года рождения. В результате падения ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму средней степени, ушиб головного мозга легкой степени и линейный перелом теменной кости. До 19 декабря девочка находилась на стационарном лечении.

Отмечается, что тротуар, на котором упал мужчина с ребенком, находится на балансе МКУ «Управление городского хозяйства». Тогда тротуар находился в неудовлетворительном состоянии, были наледи и снежно-ледяные отложения, а противогололедные материалы отсутствовали.

Прокуратура Лесного в интересах девочки направила в городской суд иск о взыскании с МКУ компенсации морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме.

На данный момент решение суда уже исполнены – компенсация перечислена родителям ребенка.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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