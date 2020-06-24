Ночью в Екатеринбурге сгорели три автомобиля

09:29 | 25.06.2020

Фото: МЧС по Свердловской области

Минувшей ночью в столице Урала сгорели три автомобиля. Пожар произошел на улице Московская.



Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, у автомобиля «Toyota Land Cruiser» огонь повредил салон и моторный отсек. Также в результате пожара пострадали кузова машин «Subaru Forester» и «Mini Cooper».



Пожарные справились с огнем в течение двух минут. В тушении участвовали семь спасателей и две спецмашины. К счастью, никто не пострадал.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»