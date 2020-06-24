В Екатеринбурге скончался хирург, у которого подтвердили коронавирус

09:06 | 25.06.2020

Фото: сайт ОКБ № 1

В Екатеринбурге умер хирург Юрий Мансуров. По словам коллег, у врача подтвердили коронавирусную инфекцию.



Последние несколько суток хирург находился в реанимации городской клинической больницы №40. Мансурова перевели туда из другого медучреждения. Как сообщают коллеги, у врача развилась тромбоэмболия на фоне коронавируса.



Напомним, что Юрий Мансуров был заведующим хирургическим отделением областной клинической больницы №1.



Редакция «Вечерних ведомостей» выражает искренние соболезнования родственникам и близким Юрия Владимировича.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»