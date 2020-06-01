«Урал» обыграл «Шинник» на матче в Ярославле

22:06 | 24.06.2020

Фото: ФК «Урал»

Футбольный клуб «Урал» обыграл «Шинник» со счетом 2-0 на выездном матче в Ярославле, об этом рассказали в пресс-службе екатеринбургского клуба.



Первый гол на 16-й минуте забил Юрий Бавин, а второй мяч забил Рафаил Августиняк.



Таким образом, «Урал» пробился в полуфинал ОЛИМП Кубка России. Далее футболистам предстоит сыграть с «Химками».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»