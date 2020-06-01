В Свердловской области ищут мужчину, пропавшего в начале месяца

21:47 | 24.06.2020

Фото: поисковый отряд «Прорыв»

В городе Березовском Свердловской области разыскивают Перевалова Виктора Петровича, пропавшего 3 июня, об этом рассказали в поисковом отряде «Прорыв».



Рост мужчины 152 сантиметра, он крепкого телосложения. У Перевалова рыжие волосы, голубые глаза. В последний раз мужчину видели одетым в черную ветровку, черную футболку с надписью «Сочи». На спине у Перевалова наколка «купола», также у него отсутствуют три фаланги пальцев на левой руке и есть шрам на левой ноге.



Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении Перевалова, просят сообщать её по номерам 8-9000-44-02-20 или 02.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»