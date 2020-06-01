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21:39 | 24.06.2020

Фото: 360tv.ru

За сутки на коронавирус медики обследовали 8489 свердловчан

За минувшие сутки врачи Свердловской области обследовали на COVID-19 8489 граждан, имеющих показания для тестирования, об этом сообщает региональный оперштаб.

Медики провели 9102 исследования проб.

Всего в Свердловской области проведено 513504 исследования, обследовано 478345 человек.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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