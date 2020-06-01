Новости дня
19:58 | 24.06.2020
Фото: Пресс-служба УГМК
24 июня в Верхней Пышме: Аллея героев, Парадный расчет, Судьба солдата и боевая авиация
В год 75-летия Победы в Музейном комплексе УГМК открыто здание Парадного расчета - нового выставочного центра общей площадью более 3000 кв. м. Его тематика – история советских военных парадов.
Генеральный директор УГМК Андрей Козицын показал экспозицию губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, командующему войсками Центрального военного округа генерал-полковнику Александру Лапину и другим гостям мероприятия.
В здании размещено более 50 экспонатов из числа ходовых образцов военной техники периода 1930-40-х гг. Тематически экспозиция разделена на два раздела. В первом представлена техника, участвовавшая в ноябрьском параде 1941 года и довоенных парадах: грузовые машины, различные модификации бронеавтомобилей, легендарные танки Т34-76, Т-35, КВ-1 и другие образцы военной техники.
Во втором разделе экспозиции – техника, принимавшая участие в параде Победы 24 июня 1945 г.: разработанные уже в годы войны танки Т-34-85, самоходные установки СУ-76, ИСУ-152, а также различные образцы колесной техники, артиллерии. Экспозицию дополняют кинохроника и фотографии парадов 1941 и 1945 годов.
В фойе выставочного центра оформлена фотовыставка, посвященная истории военных парадов.
На фасаде Парадного расчета размещены два фотопанно с изображением ярких символов Великой Победы – легендарного танка Т-34-85 и Боевой машины реактивной артиллерии БМ-13Н «Катюша». Панно созданы из фотографий уральцев – участников Великой Отечественной войны. Для их составления использовано более 2 000 фотографий.
Выставочный центр «Парадный расчет» будет открыт для посещения после снятия всех ограничений в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.
В сквере воинской славы городского округа Верхняя Пышма состоялось торжественное открытие Аллеи героев-фронтовиков, которые родились или жили на территории городского округа Верхняя Пышма и отдали свои жизни во имя Победы в Великой Отечественной войне. В церемонии приняли участие представили администрации городского округа, руководство УГМК и АО «Уралэлектромедь», а также ветеранских организаций города.
Аллея гармонично вписалась в пространство сквера Воинской славы. Её проектированием и строительством занималось градообразующее предприятие АО «Уралэлектромедь». Работы выполнялись с учетом пожеланий ветеранов войны и тружеников тыла. Аллея состоит из 17 гранитных постаментов, на 15 из них размещены бронзовые барельефы героев-верхнепышминцев. На мартирологах содержится краткая информация о боевом пути каждого фронтовика. Также выполнено дополнительное наружное освещение мемориала и благоустройство территории с лицевой стороны.
На церемонии открытия двум верхнепышминским семьям Андрей Анатольевич Козицын вручил Судьбу солдата. Это традиционное мероприятие, которое проводится в медной столице Урала с 2002 года. Благодаря поиску пропавших без вести участников Великой Отечественной войны более 60 семей узнали о боевом пути своих родственников. 24 июня Судьбу солдата получили семьи Василия Павловича Берсенёва и Георгия Николаевича Баженова.
Василий Павлович Берсенев (1910 г.р.) ушел на фронт в первые дни войны. Связь с родными навсегда оборвалась в феврале 1942 г. В ходе архивной работы удалось установить следующее: В. П. Берсенёв геройски погиб 3-5 мая 1942 года в непрерывных ожесточенных боях на Лезненском плацдарме (Ленинградский фронт, 4 Армия). Захоронен в деревне Водосье (первичное захоронение), перезахоронен со всеми воинскими почестями в деревне Лезно Новгородской области.
Георгий Николаевич Баженов (1918 г.р.) был призван на действительную военную службу в Красную Армию в 1940 г. Как стало известно, связист 14 гвардейского отдельного батальона связи 3 гвардейской стрелковой дивизии, Г. Н. Баженов геройски погиб в июне 1942 года при выполнении боевого задания, защищая рубежи на подступах к Ленинграду. Георгий Николаевич захоронен со всеми воинскими почестями в братской могиле в деревне Васильково Кировского района Ленинградской области.
Судьба В. П. Берсенёва вручена его внучатым племянницам – Анне Анатольевне Дмитриевой и Надежде Константиновне Сараевой. Судьба Г. Н. Баженова - его сестре Ираиде Николаевне Васниной и племяннице Галине Павловне Баженовой.
Торжественная церемония завершилась Минутой молчания в память героев-земляков и возложением цветов к мемориалу.
Зрелищной частью празднования стал пролет над медной столицей Урала авиационный техники.
© «Вечерние ведомости»
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