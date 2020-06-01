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18:29 | 24.06.2020
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
В память о погибших на войне в Екатеринбурге запустили в небо 75 белых голубей
«Белый голубь - самый узнаваемый символ Мира. Этой акцией мы еще раз хотим выразить свою благодарность ветеранам, отстоявшим нашу Родину в трудные годы войны, выразить важность мира для всей планеты, как все мы будем беречь мир ради себя и ради будущих поколений», – сказала доброволец Свердловского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгения Миронович.
Подобные акции прошли сегодня и в других городах России.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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