В память о погибших на войне в Екатеринбурге запустили в небо 75 белых голубей

18:29 | 24.06.2020

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Сегодня, в день Парада Победы в Екатеринбурге волонтеры запустили в небо 75 белых голубей в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.



«Белый голубь - самый узнаваемый символ Мира. Этой акцией мы еще раз хотим выразить свою благодарность ветеранам, отстоявшим нашу Родину в трудные годы войны, выразить важность мира для всей планеты, как все мы будем беречь мир ради себя и ради будущих поколений», – сказала доброволец Свердловского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгения Миронович.



Подобные акции прошли сегодня и в других городах России.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»