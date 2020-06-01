Жители Екатеринбурга смогут проголосовать у себя во дворе

18:15 | 24.06.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Жители Екатеринбурга смогут принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию во дворе своего или соседнего дома с 25 по 30 июня, об этом рассказали в пресс-службе администрации уральской столицы.



Кроме того, в этот день можно будет подписаться в поддержку заявки на присвоение городу почетного звания РФ «Город трудовой доблести».



С полными списком придомовых территорий, где можно принять участие в общероссийском голосовании, опубликован на официальном сайте мэрии.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»