В Асбесте умер нападавший на прохожих местный житель

В реанимации одной из больниц Асбеста скончался местный житель, побитый прохожими, к которым он приставал.Инцидент, в связи с которым погибший оказался в реанимации, случился 21 июня. Тогда, будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина разделся по пояс и начал приставать к прохожим. Когда ему сделали замечание, он полез в драку, после чего его избили. Нанесенные травмы оказались несовместимы с жизнью.Депутат из Асбеста Наталья Крылова написала на своей странице в соцсетях: «После того как мужчина начал приставать и гнаться за детьми, пугая их, сидящая на скамейке компания с детьми сделала молодому человеку замечание. После этого неадекватный, ныне покойный молодой человек в прямом смысле напал на них. Ребята дали нарушителю отпор. Один из них обхватил хулигана и бросил его на землю с целью пресечь возможные дальнейшие агрессивные действия этого неадекватного человека. Я проходила в этом месте в тот момент, когда мужчина уже лежал, но был в сознании».Сотрудники полиции задержали подозреваемого в избиении погибшего, на него заведено уголовное дело. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области сообщили, что на данный момент назначена судебно-медицинская экспертиза, проведен осмотр места происшествия, проводятся допросы. По итогам следствия будет дана объективная оценка действиям подозреваемого.