В Екатеринбурге военнослужащие устроили ветеранам персональные парады Победы

16:16 | 24.06.2020

Фото: 66.ru

После парада Победы в центре Екатеринбурга военнослужащие ЦВО поздравили ветеранов Великой Отечественной войны по месту жительства.



Участники парада Победы в центре города уже поздравили нескольких виновников торжества с праздником. А военнослужащим исторической пешей колонны в форме пехотинцев и моряков времен войны и артистам ансамбля Центрального военной округа только предстоит устроить персональный мини-парад ветерану Великой Отечественной войны фронтовому-водителю легендарной «полуторки» Анне Рябовой.



Напомним, военнослужащие ЦВО начали поздравлять героев сразу после 9 мая. Так, для двоих ветеранов была подготовлена чайная вечеринка во дворе с аккордеоном и баяном, а еще для нескольких виновников торжества были подготовлены персональные мини-парады.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»