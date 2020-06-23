В Верхней Пышме горел частный жилой дом

14:33 | 24.06.2020

Фото: syl.ru

Сегодня утром в Верхней Пышме на площади 70 квадратных метров сгорел частный жилой дом.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 08:37 по местному времени. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали 17 спасателей на четырех спецмашинах.



Все работы на месте происшествия завершились в 10:20 по местному времени. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»