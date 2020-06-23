Новости дня
13:49 | 24.06.2020
Фото: Пресс-служба ЦВО
В Екатеринбурге завершился парад Победы
Открыла шествие театрализованная реконструкция основных исторических событий времени Великой Отечественной войны «Фронтовой путь от сорок первого года до Победы». По площади 1905 года проехала колонна из 11 грузовиков с платформами-баннерами и артистами. Напомним, колонна была задействована в этом году и в день Победы 9 мая.
С трибуны за парадом наблюдали и первые лица города и области: губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, Глава Екатеринбурга Александр Высокинский, представили ЦВО и духовенства. Праздничное мероприятие в уральской столице также посетил народный артист России Сергей Безруков.
За театрализованной реконструкцией торжественным маршем прошли более двух тысяч участников парадных расчетов. Отметим, в шествии дебютировал сводный женский взвод почетного караула. Затем прошли расчеты управления штаба и авиационного объединения ЦВО, коробки военнослужащих мотострелкового, железнодорожного соединений и единственный парадный расчёт военной полиции.
Далее на площадь 1905 года выехало более 100 единиц современной и исторической военной техники, среди которых выделялись артиллерийские установки «Малка», танки Т-80 и Т-72Б3М, бронетранспортеры БТР-82АМ, легкие пикапы «УАЗ» с турелью для крупнокалиберных пулеметов.
После парада военной техники в небо Екатеринбурга взлетели 23 самолета и вертолета: сверхзвуковые высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 поколения 4++, самолеты-разведчики Су-24МР, боевые ударные вертолеты Ми-24, военно-транспортные вертолеты Ми-8, крупнейший в мире серийный транспортный вертолет Ми-26, транспортные самолеты Ан-12, Ан-26, Л-410 и впервые пассажирский самолет Ту-134УБЛ.
Завершилось мероприятие плац-концертом сводного военного оркестра Екатеринбургского гарнизона и роты почетного караула.
Отметим, в связи с распространением коронавирусной инфекции ветераны Великой Отечественной войны наблюдали за Парадом в режиме видеоконференции.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
Сегодня
17:20 | 24.06.2020
В Асбесте умер нападавший на прохожих местный житель
16:53 | 24.06.2020
Губернатор Свердловской области посетил экспозицию военной техники УГМК
16:34 | 24.06.2020
Во вторую половину недели в Свердловской области ожидаются дожди
15:46 | 24.06.2020
Екатеринбургские полицейские задержали закладчика из Ревды
14:33 | 24.06.2020
В Верхней Пышме горел частный жилой дом
14:09 | 24.06.2020
В Екатеринбурге в дни голосования по Конституции устроят лотерею
13:49 | 24.06.2020
В Екатеринбурге завершился парад Победы
13:27 | 24.06.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области опустился до 0,82 балла
13:17 | 24.06.2020
В Прикамье подтверждено еще 89 случаев коронавируса
13:04 | 24.06.2020
В Прикамье будут восстановлены права 2724 дольщиков при помощи механизмов Фонда защиты прав дольщиков
13:03 | 24.06.2020
Скончались еще четыре свердловчанина с коронавирусом
12:59 | 24.06.2020
Уральские врачи вылечили еще 278 пациентов с Covid-19
12:55 | 24.06.2020
В Екатеринбурге коронавирусом заразились еще 73 человека
12:47 | 24.06.2020
В России выявили еще 7176 случаев Covid-19
12:46 | 24.06.2020
В Свердловской области коронавирусом заразились еще 181 человек
12:22 | 24.06.2020
В Екатеринбурге неизвестные обстреляли трамвай
11:53 | 24.06.2020
В Екатеринбурге задержан подозреваемый в краже из квартиры
11:12 | 24.06.2020
Екатеринбург примет участие в акции «Луч Победы»
10:38 | 24.06.2020
Между Екатеринбургом и Казанью появится скоростная магистраль
10:15 | 24.06.2020
Актер Сергей Безруков посетил Парад в Екатеринбурге
10:04 | 24.06.2020
В Екатеринбурге изменено движение общественного транспорта
09:49 | 24.06.2020
Центр Екатеринбурга продезинфицировали в связи с парадом Победы
09:32 | 24.06.2020
В Екатеринбурге автомобиль сбил семилетнюю девочку
09:07 | 24.06.2020
В свердловском поселке произошел пожар площадью 250 квадратных метров
21:55 | 23.06.2020
Житель Екатеринбурга отсудил у страховщиков более 200 тысяч рублей
21:19 | 23.06.2020
Спасатели девять часов тушили пожар в Заречном
20:56 | 23.06.2020
В Каменске-Уральском продолжаются поиски мужчины, пропавшего в марте
20:20 | 23.06.2020
Кремль опубликовал полный текст видеообращения Путина