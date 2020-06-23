В Екатеринбурге завершился парад Победы

13:49 | 24.06.2020

Фото: Пресс-служба ЦВО

В Екатеринбурге завершился торжественный парад войск Екатеринбургского гарнизона, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.



Открыла шествие театрализованная реконструкция основных исторических событий времени Великой Отечественной войны «Фронтовой путь от сорок первого года до Победы». По площади 1905 года проехала колонна из 11 грузовиков с платформами-баннерами и артистами. Напомним, колонна была задействована в этом году и в день Победы 9 мая.



С трибуны за парадом наблюдали и первые лица города и области: губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, Глава Екатеринбурга Александр Высокинский, представили ЦВО и духовенства. Праздничное мероприятие в уральской столице также посетил народный артист России Сергей Безруков.



За театрализованной реконструкцией торжественным маршем прошли более двух тысяч участников парадных расчетов. Отметим, в шествии дебютировал сводный женский взвод почетного караула. Затем прошли расчеты управления штаба и авиационного объединения ЦВО, коробки военнослужащих мотострелкового, железнодорожного соединений и единственный парадный расчёт военной полиции.



Далее на площадь 1905 года выехало более 100 единиц современной и исторической военной техники, среди которых выделялись артиллерийские установки «Малка», танки Т-80 и Т-72Б3М, бронетранспортеры БТР-82АМ, легкие пикапы «УАЗ» с турелью для крупнокалиберных пулеметов.



После парада военной техники в небо Екатеринбурга взлетели 23 самолета и вертолета: сверхзвуковые высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 поколения 4++, самолеты-разведчики Су-24МР, боевые ударные вертолеты Ми-24, военно-транспортные вертолеты Ми-8, крупнейший в мире серийный транспортный вертолет Ми-26, транспортные самолеты Ан-12, Ан-26, Л-410 и впервые пассажирский самолет Ту-134УБЛ.



Завершилось мероприятие плац-концертом сводного военного оркестра Екатеринбургского гарнизона и роты почетного караула.



Отметим, в связи с распространением коронавирусной инфекции ветераны Великой Отечественной войны наблюдали за Парадом в режиме видеоконференции.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»