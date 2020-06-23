Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области опустился до 0,82 балла

13:27 | 24.06.2020

Фото: yandex.ru

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) в Свердловской области, по которому Роспотребнадзор принимает решение о продлении режима самоизоляции, опустился на одну десятую пункта по сравнению со вчерашним днем. Сегодня Rt - 0,82.



Рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.



Дата – количество заболевших: 21 июня – 207; 22 июня – 197; 23 июня – 182; 24 июня – 181. Сумма – 767.



Дата – количество заболевших: 17 июня – 227; 18 июня – 231; 19 июня – 254; 20 июня – 224. Сумма –936.



Rt – 767/936=0,819



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 181 новый случай коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 11 492 случая новой коронавирусной инфекции.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»