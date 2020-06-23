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13:17 | 24.06.2020

Фото: pravdaurfo.ru/

Медики выявили тяжелые хронические последствия Covid-19 для переболевших людей

Последствия для людей переболевших коронавирусом Covid-19, могут самыми серьезными, и сопровождать их всю оставшуюся жизнь. К таким неутешительным выводам, по результатам исследований, пришли специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS). Об этом пишет The Daily Telegraph.

По данным исследователей, каждому третьему пациенту, который выздоравливает от коронавируса, может быть нанесен вред на всю жизнь с долгосрочным повреждением легких. «Руководство NHS предполагает, что около 30 процентов пациентов, которые выздоравливают от Covid-19, могут остаться с поврежденной и рубцовой тканью легкого», – пишет издание.

Кроме того, эксперты говорят, последствия могут выражаться в хронической усталости и психологических нарушениях. На сегодняшний день все больше свидетельств того, что вирус может вызывать постоянную травму, в том числе повреждение мозга и повышенный риск болезни Альцгеймера в будущем, до 70% переболевших могут страдать от бредового расстройства. Не исключено и поражение сердца.

По словам профессора Питера Опеншоу, для полного восстановления пациентам, прошедшим интенсивную терапию, требуется около года. Однако часть из них может никогда не вернутся к полноценной жизни.

Напомним, что на сегодняшний день в мире коронавирусная инфекция диагностирована у более чем 9,2 миллионов человек, свыше 476 тысяч заболевших – скончались. В России с начала пандемии выявили более 600 тысяч случаев заражения Covid-19, умерли более 8,5 тыс. человек, выздоровели более 368 тысяч.

© «Вечерние ведомости»

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