Скончались еще четыре свердловчанина с коронавирусом

13:03 | 24.06.2020

Фото: ok.ru

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано четыре новых случая смерти больного COVID-19. Всего в регионе скончалось 79 человек с ранее подтвержденным коронавирусом.



Напомним, в Свердловской области выявлены 11 492 случая заражения (+181 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 124 человека, в среднем – 617, остальные – в удовлетворительном. Выписано из больниц 278 человек, всего в регионе врачи вылечили 6250 пациентов с COVID-19.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»