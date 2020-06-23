В Екатеринбурге коронавирусом заразились еще 73 человека

12:55 | 24.06.2020

Фото: momenty.org

В Екатеринбурге за минувшие сутки лабораторно подтверждены 73 новых случая коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.



За минувшие сутки в регионе зафиксирован 181 случай заражения Covid-19. Выписаны по выздоровлению 278 человек, скончались четыре человека.



С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 11 492 человека. По выздоровлению выписаны 6250 человек, 79 скончались.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»