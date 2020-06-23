Неизвестный снял с домов в Екатеринбурге таблички с именами жертв репрессий

12:45 | 24.06.2020

Фото: e1.ru

В Свердловской области разыскивают мужчину, который снял с домов в центре Екатеринбурга таблички с именами жертв репрессий, установленные в рамках проекта «Последний адрес».



Неизвестный попал на камеры видеонаблюдения. Согласно материалам, мужчина подошел к дому на улице 8 марта, достал из рюкзака шуруповерт и снял одну из табличек. Так повторилось несколько раз.



По словам активистов, снято восемь памятных табличек с четырех домов. После произошедшего с уцелевших табличек, чтобы ситуация не повторилась, сбили головки шурупов.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»