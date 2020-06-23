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11:53 | 24.06.2020

Фото: 1tulatv.ru

В Екатеринбурге задержан подозреваемый в краже из квартиры

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Сотрудники полиции задержали подозреваемого 22 июня в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

В пресс-службе УМВД по Свердловской области рассказали, что злоумышленник проник в квартиру в доме по улице Александровской, из которой похитил золотые изделия, телевизор, ноутбук, компьютер, два сотовых телефона и зимнюю куртку, принадлежащие хозяину жилища. Сумма ущерба, причиненного потерпевшему, превысила 177 тысяч рублей.

Позднее правоохранители выяснили, что задержанный с 1998 года шесть раз привлекался за аналогичные преступления. Помимо прочего, была даже неудачная попытка кражи: мужчина сорвался с балкона и получил травмы различной степени тяжести.

За кражу подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.

На время следствия подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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