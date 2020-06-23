В Екатеринбурге задержан подозреваемый в краже из квартиры

11:53 | 24.06.2020

Фото: 1tulatv.ru

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).



Сотрудники полиции задержали подозреваемого 22 июня в ходе оперативно-розыскных мероприятий.



В пресс-службе УМВД по Свердловской области рассказали, что злоумышленник проник в квартиру в доме по улице Александровской, из которой похитил золотые изделия, телевизор, ноутбук, компьютер, два сотовых телефона и зимнюю куртку, принадлежащие хозяину жилища. Сумма ущерба, причиненного потерпевшему, превысила 177 тысяч рублей.



Позднее правоохранители выяснили, что задержанный с 1998 года шесть раз привлекался за аналогичные преступления. Помимо прочего, была даже неудачная попытка кражи: мужчина сорвался с балкона и получил травмы различной степени тяжести.



За кражу подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.



На время следствия подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»