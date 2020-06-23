На ремонт уличного освещения в Екатеринбурге необходимо семь миллиардов рублей

11:29 | 24.06.2020

Фото: ekaterinburg.n1.ru

На ремонт всей системы уличного освещения в Екатеринбурге потребуется порядка семи миллиардов рублей, заявил мэр города Александр Высокинский.



«Мы десятками километров в год реконструируем городское освещение, но в целом тут еще работать и работать. Чтобы решить все проблемы по городскому освещению, нам разово нужно вложить около семи миллиардов рублей. Таких возможностей у нас сегодня нет», — заявил градоначальник.



По данным горадминистрации, в 2017 году система уже была признана изношенной на 50% всех улиц Екатеринбурга. При этом, общая протяженность сетей составляет 1,3 тысячи километров. В 2019 году реконструировали 13 километров сети; в этом году планируется обновить еще 12 километров.





Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»