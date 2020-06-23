Екатеринбург примет участие в акции «Луч Победы»

11:12 | 24.06.2020

Фото: news.myseldon.com

Сегодня вечером на Привокзальной площади города загорятся лучи света, имитирующие работу зенитных-прожекторов-искателей времен Великой Отечественной войны, в рамках акции «Луч Победы». В иллюминации будут задействованы расчеты автомобильных посадочных прожекторов АПП-9 соединения управления армии ВВС и ПВО Центрального военного округа.



В пресс-службе ЦВО рассказали, что екатеринбургская акция повторит ночную праздничную иллюминацию 1945 года в Москве, которая завершала легендарный Парад Победы. В ночном небе над столицей 75 лет назад было создано пять прожекторных колец вокруг Кремля, Бульварного и Садового колец, а также по радиусам вокзалов и пригородных железных дорог.



Отметим, прожектор АПП-9 используется для обеспечения безопасной посадки самолетов в простых и сложных метеоусловиях, а также для освещения объектов как на земле, так и в воздухе.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»