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10:38 | 24.06.2020
Фото: zebra-tv.ru
Между Екатеринбургом и Казанью появится скоростная магистраль
Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, начальная цена договора составляет 114,75 миллиона рублей.
В конкурсной документации говорится, что хайвей станет кратчайшим путем между «динамично развивающейся агломерацией Казани и крупнейшим городом Уральского федерального округа — Екатеринбургом».
Заявки на участие принимаются до 10 июля 2020 года. Победитель будет определен 29 июля 2020 года. Стройку планируют закончить к 2030 году.
Добавим, в этом году начнется строительство участка федеральной автотрассы М-12 между Москвой и Владимиром.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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