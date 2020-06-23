В Екатеринбурге изменено движение общественного транспорта

10:04 | 24.06.2020

Фото: e1.ru

В связи с проведением парада Победы центральные улицы Екатеринбурга перекрыты. Движение общественного транспорта скорректировано.



Трамваи:



- маршрут № 2: станция «Эльмаш» — проспект Космонавтов — Луначарского — гостиница «Исеть»;

- маршрут № 6: ВИЗ — Халтурина — Бебеля — Машиностроителей;

- маршрут № 7: станция «Эльмаш» — проспект Космонавтов — Челюскинцев — Верх-Исетский бульвар — Халтурина — станция «7 Ключей» — Бебеля — Победы — проспект Космонавтов — станция «Эльмаш»;

- маршрут №13: ВИЗ — Халтурина — станция «7 Ключей»; 40 лет ВЛКСМ — проспект Ленина — гостиница «Исеть»;

- маршрут № 15: 40 лет ВЛКСМ — проспект Ленина — Луначарского — Куйбышева — 8 Марта — Вторчермет;

- маршрут № 21: ЦПКиО — Луначарского — Куйбышева — Радищева — Белореченская — Викулова — ВИЗ;

- маршрут № 23: 40 лет ВЛКСМ — Уральская — Челюскинцев — Верх-Исетский бульвар — Халтурина — Машиностроителей — Победы — Космонавтов — Уральская — 40 лет ВЛКСМ;

- маршрут № 26: Волгоградская — Белореченская — Радищева — Куйбышева — Луначарского — Уральская — Гагарина — проспект Ленина — Луначарского — Куйбышева — Радищева — Белореченская — Волгоградская;

- маршрут № 27: ЦПКиО — Керамическая;

- маршрут № 32: Дворец спорта — Радищева — Куйбышева — Луначарского — Уральская — Гагарина — 40 лет ВЛКСМ.



Автобусы:



- маршрут № 1 Железнодорожный вокзал — Ст. «Кольцово» в обоих направлениях по улицам Свердлова, Шевченко, Луначарского, Декабристов, далее по маршруту;

- маршрут № 21 Краснолесье — Железнодорожный вокзал к остановке «Краснолесье» поедет по улицам Свердлова, Шевченко, Мамина-Сибиряка, Малышева, Репина, далее по маршруту; к остановке «Ж/д вокзал» поедет по улицам Репина, Малышева, Бажова, пр. Ленина, Луначарского, Шевченко, Свердлова, далее по маршруту;

- маршрут № 27 СТЦ «Мега» — ЖБИ в обоих направлениях по улицам Репина, Малышева, далее по маршруту;

- маршрут № 28 Радиоколледж — Горбольница № 7 к остановке «Горбольница № 7» поедет по улицам Репина, Малышева, Бажова, пр. Ленина, далее по маршруту; к остановке «Радиоколледж» поедет по улицам пр. Ленина, Мамина-Сибиряка, Малышева, Репина, далее по маршруту;

- маршрут № 32 Драмтеатр — П. Компрессорный с остановки «Компрессорный» будет следовать до остановки «Дом кино» по улицам Восточной, Малышева, сделает разворот на кольце Малышева — К. Либкнехта; в обратном направлении начало движения будет с остановки «Дом кино» по улицам Малышева, Восточной, далее по маршруту;

- маршрут № 50 17-я мехколонна — УрФУ к остановке «УрФУ» поедет по улицам 8 Марта, Малышева, Бажова, пр. Ленина, далее по маршруту; к остановке «17-я мехколонна» поедет по улицам пр. Ленина, Мамина-Сибиряка, Малышева, 8 Марта, далее по маршруту;

- маршрут № 54 Краснолесье — УрФУ к остановке «УрФУ» поедет по улицам 8 Марта, Малышева, Бажова, пр. Ленина, далее по маршруту; к остановке «Краснолесье» поедет по улицам пр. Ленина, Мамина-Сибиряка, Малышева, 8 Марта, далее по маршруту;

- маршрут № 57 ДМБ № 9 — Пехотинцев — Елизавет к остановке «Елизавет» поедет по улицам Свердлова, Шевченко, Мамина-Сибиряка, Малышева, 8 Марта далее по маршруту; к остановке «ДМБ № 9» поедет по улицам 8 Марта, Малышева, Бажова, пр. Ленина, Луначарского, Шевченко, Свердлова, далее по маршруту;

- маршрут № 57А ДМБ № 9 — 2-я Новосибирская от остановки «ДМБ № 9» укорочен до остановки «Ж/д вокзал», от остановки «2-я Новосибирская» укорочен до остановки «Центральная гостиница»;

- маршрут № 61 Пехотинцев — 40 лет ВЛКСМ в обоих направлениях по улицам Репина, Малышева, далее по маршруту.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»