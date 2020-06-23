Центр Екатеринбурга продезинфицировали в связи с парадом Победы

09:49 | 24.06.2020

Фото: ekaterinburg.bezformata.com

Утром в связи с проведением парада Победы центральные улицы Екатеринбурга помыли со специальными дезинфицирующими средствами.



Также добавим, что площадь 1905 года и окрестные улицы уже перекрыты для транспорта. Помимо прочего, сегодня в центре города будут работать шесть КПП, где посетителям будут измерять температуру. Пункт, через который на Парад попадают чиновники, военные, депутаты и СМИ, уже открыт. Корреспонденты агентства «Новый день» выяснили, что журналистам и военным никто температуру не измерял, зато мэру города Александру Высокинскому измерили.



Также на месте мероприятия уже работают волонтеры, которые будут раздавать маски. Добавим, в центре Екатеринбурга выставлен наряд полиции, чтобы следить за соблюдением социальной дистанции.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»