В Екатеринбурге автомобиль сбил семилетнюю девочку

09:32 | 24.06.2020

Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Сотрудники полиции Екатеринбурга выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадала семилетняя девочка.



Инцидент произошел накануне в 21:31 по местному времени. По предварительной информации, 37-летний водитель «Киа Рио» двигался по улице Предельной в сторону Фигурной, когда на регулируемом перекрестке сбил ребенка, выбежавшего на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.



В результате происшествия девочка госпитализирована в ДГКБ №9 с ушибами и ссадинами.



Водитель пояснил инспекторам ГИБДД, что проезжал перекресток на разрешающий зеленый сигнал светофора. Пострадавшая выбежала с левой стороны, поэтому он взял правее, однако левой задней частью автомобиля сбил девочку.



Со слов мамы ребенка, дочь играла на площадке, расположенной недалеко от проезжей части улицы Предельной. У детей укатился мяч, поэтому девочка, пропустив двигающиеся машины, на зеленый сигнал светофора побежала за мячом.



Правоохранителями составлены процессуальные документы, опрошены очевидцы. Выяснение обстоятельств ДТП продолжается; по окончании проверки будет принято мотивированное решение.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»