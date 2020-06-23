В свердловском поселке произошел пожар площадью 250 квадратных метров

09:07 | 24.06.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Накануне вечером в поселке Сосьва Сосьвинского городского округа сгорело заброшенное здание. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров.



Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 21:05 по местному времени. На вызов выехали девять спасателей на двух спецмашинах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Все работы на месте происшествия завершились в 23:10 по местному времени. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»