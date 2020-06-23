На задержанных на Белоярском водохранилище браконьеров возбудили уголовное дело

Государственными инспекторами Свердловского отдела рыбоохраны на Белоярском водохранилище задержана группа граждан, которые осуществляли добычу рыбы с лодки с применением сетей в нерестовый период.Как сообщает пресс-служба Рыбоохраны Свердловской области, несознательными гражданами было добыто 5 особей плотвы и 7 окуней, причиненный ущерб составил 6 000 рублей. В отношении горе – рыбаков полицией Заречного возбуждено уголовное дело.Добавим, что всего госинспекторами рыбоохраны по Свердловской области за период с 1 по 15 июня 2020 года проведено 27 рейдовых мероприятий, из них 5 – организованы совместно с сотрудниками полиции. В ходе проведения рейдовых мероприятий выявлено 59 правонарушений.В отношении 6 граждан, которые осуществляли лов рыбы во время нерестового периода запрещенными орудиями, возбуждено 5 уголовных дел, ведется расследование. Изъято 135 запрещенных сетных орудий лова и 6 транспортных средств.