Новости дня
22:46 | 23.06.2020
На задержанных на Белоярском водохранилище браконьеров возбудили уголовное дело
Как сообщает пресс-служба Рыбоохраны Свердловской области, несознательными гражданами было добыто 5 особей плотвы и 7 окуней, причиненный ущерб составил 6 000 рублей. В отношении горе – рыбаков полицией Заречного возбуждено уголовное дело.
Добавим, что всего госинспекторами рыбоохраны по Свердловской области за период с 1 по 15 июня 2020 года проведено 27 рейдовых мероприятий, из них 5 – организованы совместно с сотрудниками полиции. В ходе проведения рейдовых мероприятий выявлено 59 правонарушений.
В отношении 6 граждан, которые осуществляли лов рыбы во время нерестового периода запрещенными орудиями, возбуждено 5 уголовных дел, ведется расследование. Изъято 135 запрещенных сетных орудий лова и 6 транспортных средств.
Фото: пресс-служба Рыбоохраны Свердловской области
© «Вечерние ведомости»
23.06.2020
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