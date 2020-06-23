Новости дня
22:09 | 23.06.2020
Фото: vodiy24.uz
В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле поставят камеры в ходе голосования по Конституции
«Технические средства для съемок предоставят муниципальные власти. Сейчас решается вопрос, что это будет – либо веб-камеры, либо видеорегистраторы. Техника уже есть в помещениях участков. Сейчас мы определяем ее параметры, какой объем жесткого диска должен быть, какое разрешение видео и так далее», – рассказал Русинов.
Записи с камер видеонаблюдения, по предварительным данным, будут храниться в течение недели после окончания голосования. Однако вопрос о длительности хранения видеоматериалов остается открытым.
Напомним, ранее сообщалось, что Свердловская избирательная комиссия отказалась от использования видеонаблюдения в ходе голосования по поправкам в Конституцию.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
23.06.2020
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