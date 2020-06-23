Спасатели девять часов тушили пожар в Заречном

21:19 | 23.06.2020

Фото: gp.by

Сегодня в городе Заречный горела мансарда садового дома. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.



Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 10:20 по местному времени. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали восемь спасателей на двух спецмашинах.



Все работы на месте происшествия завершились в 19:20 по местному времени. Причины возгорания выясняются.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»