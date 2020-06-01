Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области опустился до 0,86 балла

19:02 | 23.06.2020

Фото: africa.zen.yandex.com

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) в Свердловской области, по которому Роспотребнадзор принимает решение о продлении режима самоизоляции, опустился на одну десятую пункта по сравнению со вчерашним днем. Сегодня Rt - 0,86.



Рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.



Дата – количество заболевших: 20 июня – 224; 21 июня – 207; 22 июня – 197; 23 июня – 182. Сумма – 810.



Дата – количество заболевших: 16 июня – 231; 17 июня – 227; 18 июня – 231; 19 июня – 254. Сумма –943.



Rt – 810/943=0,859



Напомним, В Свердловской области лабораторно подтвердили 182 новых случая коронавирусной инфекции. Всего в регионе зарегистрировано 11 311 заболевших COVID-19.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»