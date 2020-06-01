Куйвашев рассказал о мерах безопасности при проведении ЕГЭ

17:55 | 23.06.2020

Фото: Евгений Куйвашев / Instagram

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем аккаунте в Instagram рассказал, какие меры безопасности будут приняты при проведении ЕГЭ.



Экзамены начнут проводить в свердловских школах уже с 3 июля. В 2020 году ЕГЭ сдают около 20 тысяч человек.



– Всего на территории региона будет организовано 157 пунктов проведения экзаменов, в том числе пять — на дому для детей-инвалидов. На бактерицидные облучатели, бесконтактные термометры, антисептики и другие средства защиты правительство выделило 43,9 млн рублей. Сдающие ЕГЭ в школьных аудиториях будут размещены в полутора метрах друг от друга, а чтобы не было очередей в школы, будет составлен график прихода на экзамен. Все сдающие ЕГЭ должны быть в масках. Кроме того, перед началом экзаменов всем участникам будут измерять температуру, и, если окажется, что она повышена, будет предложено другое время для сдачи — с 3 по 8 августа, – пишет Куйвашев.



Отмечается, что за два дня до проведения экзаменов в школах будут организованы участки для голосования по внесению поправок в Конституцию РФ.



– Сегодня я еще раз обратил внимание министра образования региона, что после голосования все помещения должны быть очень тщательно вымыты и продезинфицированы. Надеюсь, экзамены пройдут спокойно. Самые популярные предметы в этом году: математика профильного уровня, обществознание, физика, биология и информатика. Выпускники, желаю вам удачи! – добавил губернатор.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»