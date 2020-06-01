Экс-мэр Екатеринбурга вылечился от COVID-19

17:22 | 23.06.2020

Фото: РИА Новости

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман вылечился от COVID-19. Сегодня, 23 июня, его должны выписать из ГКБ №40, сообщает Е1.



Евгений Ройзман сообщил, что получил уже два отрицательных теста на коронавирус. Так, бывшему мэру сделали кардиограмму, КТ и рентген, показавший остаточные повреждения в легких. По словам Ройзмана, впереди у него гимнастика и реабилитация.



Напомним, что 8 июня Евгений Ройзман заявил о том, что заразился коронавирусом. Сначала болезнь проходило бессимптомно, из-за чего экс-мэр находился на самоизоляции. Однако затем пришли результаты КТ, показавшие поражение легких. После этого Ройзмана госпитализировали.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»